Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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WaniKani — це веб-програма для вивчення японських радикалів, кандзі та лексики, яка використовує мнемоніку та SRS, щоб спростити вивчення кандзі.

Вебсайт: wanikani.com

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