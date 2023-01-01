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WaniKani

WaniKani

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Вебсайт: wanikani.com

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WaniKani — це веб-програма для вивчення японських радикалів, кандзі та лексики, яка використовує мнемоніку та SRS, щоб спростити вивчення кандзі.

Вебсайт: wanikani.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WaniKani». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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