WebCatalog
Hak5

Hak5

hak5.org

Користуватися вебзастосунком

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Hak5 — провідні хакерські інструменти та відзначені нагородами хакерські шоу для червоних команд, пентестерів, студентів із кібербезпеки та ІТ-фахівців. Творці WiFi Pineapple, USB Rubber Ducky тощо. Дім інклюзивної спільноти інформаційної безпеки. Створена в 2005 році.

Вебсайт: hak5.org

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