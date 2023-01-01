Hak5 — провідні хакерські інструменти та відзначені нагородами хакерські шоу для червоних команд, пентестерів, студентів із кібербезпеки та ІТ-фахівців. Творці WiFi Pineapple, USB Rubber Ducky тощо. Дім інклюзивної спільноти інформаційної безпеки. Створена в 2005 році.

Вебсайт: hak5.org

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