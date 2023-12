Four Seasons Hotels Limited, яка торгує як Four Seasons Hotels and Resorts, є міжнародною готельною та курортною компанією класу люкс зі штаб-квартирою в Торонто, Онтаріо, Канада. Наразі Four Seasons управляє понад 100 готелями та курортами по всьому світу.

Вебсайт: fourseasons.com

