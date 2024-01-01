Toronto Life

Toronto Life

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Вебсайт: torontolife.com

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Toronto Life — щомісячний журнал про розваги, політику та життя в Торонто, Онтаріо, Канада. Toronto Life також публікує ряд щорічних довідників про місто, присвячених особливим інтересам, зокрема «Нерухомість», «Книга стилів», «Їжа та напої», «Будинок у місті» та «Околиці».

Вебсайт: torontolife.com

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