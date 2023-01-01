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Follow.it

Follow.it

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Вебсайт: follow.it

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Follow.it» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

follow.it є основною альтернативою Feedburner, яка залучає видавців більше підписників і регулярного трафіку, а також забезпечує кращий досвід читання для підписників

Вебсайт: follow.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Follow.it». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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