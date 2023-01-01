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Expii

Expii

expii.com

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Expii — це безкоштовний персоналізований навчальний веб-сайт із тисячами уроків з математики та природничих наук, які пропонують різні способи вивчення кожної теми за допомогою інтерактивних пояснень і відео.

Вебсайт: expii.com

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