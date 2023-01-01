WebCatalog
EveryDollar

EveryDollar

everydollar.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

EveryDollar — це найкращий спосіб впевнено складати бюджет, відстежувати транзакції та отримувати інформацію про свої звички витрачати й заощаджувати.

Вебсайт: everydollar.com

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