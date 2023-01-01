SmartDollar – це програма фінансового оздоровлення співробітників від Дейва Ремсі. Співробітники вчаться складати бюджет, позбавлятися від боргів, заощаджувати на майбутнє та впевнено виходити на пенсію.

Вебсайт: smartdollar.com

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