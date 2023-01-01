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Evergreen Notes

Evergreen Notes

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Вебсайт: evergreennotes.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Це додаток для нотаток, натхненний [Енді Матушаком](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). Інші джерела натхнення: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

Вебсайт: evergreennotes.com

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