Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «eCairn» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
eCairn — компанія, що займається програмним забезпеченням, і спеціалізується на соціальному інтелекті для продажів, маркетингу та управління спільнотою
eCairn надає фінансовим консультантам рішення для пошуку потенційних клієнтів у соціальних мережах, щоб виявляти групи цифрових багатих людей і будувати стосунки, які сприяють розвитку бізнесу.
Більш конкретно:
* Карта «племен заможних людей» у Twitter, блогах і LinkedIn, а також перспективи профілів - приклади: ключові співробітники Unicorn, спільноти підприємців у районі затоки, знаменитості в певних місцях, рада/піклувальники/ключові люди в некомерційних організаціях, Випускники найкращих університетів....
* Слухайте цих цифрових заможників у режимі реального часу за допомогою людського помічника та алгоритмів.
* Щоденно надсилайте статистику електронною поштою та мобільним додатком
Радники можуть використовувати, щоб дізнатися про перспективи та розвивати відносини.
* Вимірюйте зусилля в соціальних мережах.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «eCairn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.