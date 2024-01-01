eCairn — компанія, що займається програмним забезпеченням, і спеціалізується на соціальному інтелекті для продажів, маркетингу та управління спільнотою eCairn надає фінансовим консультантам рішення для пошуку потенційних клієнтів у соціальних мережах, щоб виявляти групи цифрових багатих людей і будувати стосунки, які сприяють розвитку бізнесу. Більш конкретно: * Карта «племен заможних людей»​ у Twitter, блогах і LinkedIn, а також перспективи профілів - приклади: ключові співробітники Unicorn, спільноти підприємців у районі затоки, знаменитості в певних місцях, рада/піклувальники/ключові люди в некомерційних організаціях, Випускники найкращих університетів.... * Слухайте цих цифрових заможників у режимі реального часу за допомогою людського помічника та алгоритмів. * Щоденно надсилайте статистику електронною поштою та мобільним додатком Радники можуть використовувати, щоб дізнатися про перспективи та розвивати відносини. * Вимірюйте зусилля в соціальних мережах.

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Вебсайт: ecairn.com

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