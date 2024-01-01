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eCairn

eCairn

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Вебсайт: ecairn.com

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eCairn — компанія, що займається програмним забезпеченням, і спеціалізується на соціальному інтелекті для продажів, маркетингу та управління спільнотою eCairn надає фінансовим консультантам рішення для пошуку потенційних клієнтів у соціальних мережах, щоб виявляти групи цифрових багатих людей і будувати стосунки, які сприяють розвитку бізнесу. Більш конкретно: * Карта «племен заможних людей»​ у Twitter, блогах і LinkedIn, а також перспективи профілів - приклади: ключові співробітники Unicorn, спільноти підприємців у районі затоки, знаменитості в певних місцях, рада/піклувальники/ключові люди в некомерційних організаціях, Випускники найкращих університетів.... * Слухайте цих цифрових заможників у режимі реального часу за допомогою людського помічника та алгоритмів. * Щоденно надсилайте статистику електронною поштою та мобільним додатком Радники можуть використовувати, щоб дізнатися про перспективи та розвивати відносини. * Вимірюйте зусилля в соціальних мережах.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: ecairn.com

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Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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HeyLink.me

heylink.me

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