Dream100.ai — це інноваційний інструмент, створений на перетині передової технології ШІ та потужної стратегії Dream100 Engagement. Використовується для взаємодії з публікаціями LinkedIn від Dream100 (творці LinkedIn, які можуть впливати на клієнтів Dream у ніші) з людськими коментарями за допомогою ШІ. Більшість засновників B2B або постачальників послуг отримують менше 1% відповіді на свої холодні DM/пошту через відсутність довіри. Щоб зміцнити довіру та підвищити рівень відповіді до 30%, їм потрібно безпосередньо спілкуватися з клієнтами мрії або з Dream100, перш ніж пропонувати свої послуги. Наше програмне забезпечення скорочує час, необхідний для щоденної роботи, з 5 годин вручну до 1 години.

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