WebCatalog
ContactBird

ContactBird

contactbird.io

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ContactBird» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте високоцінні потенційні клієнти та залучайте клієнтів на автопілоті через Twitter. ContactBird — це рішення для будь-якої компанії, що надає послуги, яка більше ніколи не хоче турбуватися про залучення клієнтів. Автоматизуйте свій холодний охоплення DM і почніть залучати більше клієнтів вже сьогодні.

Вебсайт: contactbird.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ContactBird». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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