DoubleVerify

DoubleVerify

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Вебсайт: doubleverify.com

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DoubleVerify — це провідна програмна платформа для вимірювання та аналітики цифрових медіа. DoubleVerify керується місією – зробити екосистему цифрової реклами сильнішою, безпечнішою та надійнішою.
Категорії:
Business
Machine Learning Software

Вебсайт: doubleverify.com

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

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GetApp

getapp.com

Tridge

Tridge

tridge.com

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PubMatic Media Buyers

pubmatic.com

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