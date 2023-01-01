DMM Millionaire — це послуга, схожа на лотерею, з шансом 1 до 4096 виграти 1,43 мільйона ієн! Легка 3-етапна реєстрація на смартфоні або ПК! Хотіли б ви спочатку купити один?

Вебсайт: 100man.dmm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DMM 百万長者». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.