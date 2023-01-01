WebCatalog
Distractify

Distractify

distractify.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Distractify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Distractify спеціалізується на контенті, який викликає розмови про новини, розваги та поп-культуру.

Вебсайт: distractify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Distractify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Complex

Complex

complex.com

Popdust

Popdust

popdust.com

Just Jared

Just Jared

justjared.com

The A.V. Club

The A.V. Club

avclub.com

NBC News

NBC News

nbcnews.com

Salon.com

Salon.com

salon.com

The Japan Times

The Japan Times

japantimes.co.jp

Buzznet

Buzznet

buzznet.com

Indiatimes

Indiatimes

indiatimes.com

Japan Today

Japan Today

japantoday.com

Politpost

Politpost

politpost.com

The Ringer

The Ringer

theringer.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності