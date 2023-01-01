Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «滴答清单» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Tick-Tock List – це програма, яка допомагає вам виконувати завдання та ефективно планувати час. Це програма з хмарною синхронізацією між пристроями, циклічними нагадуваннями, керуванням списками, чіткою класифікацією, співпрацею та вбудованим календарем. Ви можете використовувати її в Інтернеті, на Android , iPhone та інші пристрої Використовуйте його на.

Вебсайт: dida365.com

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