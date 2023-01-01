Мобільний збір даних для професійних команд. Device Magic дозволяє вашим командам заповнювати форми та збирати дані будь-де та будь-коли. Швидко отримуйте точні дані, позначайте критичні проблеми, зменшуйте кількість помилок при введенні даних, перевіряйте відповіді, додавайте умовну логіку тощо.

Вебсайт: devicemagic.com

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