DeepHow

DeepHow

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Вебсайт: deephow.com

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DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. Це, по суті, відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям записувати свої процеси на смарт-пристрій, завантажувати його на платформу через хмару, а потім використовувати штучний інтелект для сегментування, транскрибування та перекладу відео на кроки та відповідні мови для своїх багатомовна робоча сила. Працівники можуть отримати доступ до відео в будь-який час, що дозволяє їм швидше ввійти в систему та ефективніше підвищити кваліфікацію за допомогою власних процесів своєї компанії. Традиційні методи навчання, як-от текстові СОП, неможливо ефективно оновити, і середній працівник сьогодні радше звернеться до відео, щоб отримати нові навички. Вони можуть спостерігати за експертом прямо на екрані та наслідувати цей досвід самостійно. Створення відеовмісту не повинно бути важким або вимагати підтримки професійної команди створення відео з дорогим обладнанням. Підтримуйте свою роботу та навчайте свою команду краще за допомогою відеонавчальної платформи DeepHow на основі ШІ.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеозв'язку

Вебсайт: deephow.com

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Zight

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Podcastle

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Rewatch

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