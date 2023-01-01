WebCatalog
Datawrapper

Datawrapper

datawrapper.de

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Datawrapper» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Datawrapper дозволяє легко створювати інтерактивні діаграми. Не потрібні навички програмування чи дизайну.

Вебсайт: datawrapper.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Datawrapper». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Postcard

Postcard

postcard.page

Vzy

Vzy

vzy.co

Jemi

Jemi

jemi.so

Piggy

Piggy

piggy.to

Backendless

Backendless

backendless.com

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Vuetify Docs

Vuetify Docs

vuetifyjs.com

Sitekick

Sitekick

sitekick.ai

ellty

ellty

ellty.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

School of Motion

School of Motion

schoolofmotion.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності