Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Datasembly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Datasembly надає доступ до мільярдів записів про ціни на продукти та роздрібні ціни з кожного магазину в сотнях роздрібних торговців.

Вебсайт: datasembly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Datasembly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.