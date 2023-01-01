WebCatalog
Dataforest

Dataforest

dataforest.sequoia.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Вас чекає глибше розуміння людей. Dataforest від Sequoia пропонує глибоку, оновлювану колекцію загальних відомостей про винагороди та контрольних показників, зібраних від компаній, орієнтованих на людей. Чим більше членів спільноти бере участь у наших опитуваннях, тим багатшими стають дані.

Вебсайт: dataforest.sequoia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dataforest». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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