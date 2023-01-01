Вас чекає глибше розуміння людей. Dataforest від Sequoia пропонує глибоку, оновлювану колекцію загальних відомостей про винагороди та контрольних показників, зібраних від компаній, орієнтованих на людей. Чим більше членів спільноти бере участь у наших опитуваннях, тим багатшими стають дані.

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