Yanomo — це багатомовний промисловий інструмент відстеження часу та витрат із зручністю та доступністю, які ви очікуєте від дружнього соціального рішення SaaS. Понад 4500 наших клієнтів – від транснаціональних компаній і юридичних фірм до дизайнерських агентств і стартапів. Наша 17-денна безкоштовна пробна версія покаже вам, чому наші клієнти люблять нас: Yanomo значно винагородить ваш бізнес і ваших співробітників. Справді легкий відлік часу – ось чому це працює. Важлива для бізнесу інформація — це те, де Yanomo стає незамінним.

Вебсайт: yanomo.com

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