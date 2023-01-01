Виконуйте мільйони тестів Cypress паралельно. Команди програмного забезпечення по всьому світу використовують Currents як додаткову заміну Cypress Dashboard.

Вебсайт: currents.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Currents.dev». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.