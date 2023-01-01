Capiche — це спільнота, створена навколо програмного забезпечення, яке ми використовуємо для виконання завдань. Замість того, щоб покладатися на команди з продажів, маркетингу та успіху клієнтів, орієнтовані на плани, ми можемо покладатися один на одного.

Вебсайт: capiche.com

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