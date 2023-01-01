Відповідайте на цікаві та прості запитання, які справляють величезний вплив! Проходьте рівні, отримуйте значки та діліться своїми досягненнями по дорозі! Ваші добровільні внески роблять продукти Google кращими у вашій частині світу. Навчіть Google Assistant краще розуміти значення, покращте Google Translate для вашої мови та допоможіть Google Photos ідентифікувати об’єкти. Це лише деякі з постійно зростаючих і різноманітних типів внесків, які ви можете зробити для покращення Google як локально, так і глобально.

Вебсайт: crowdsource.google.com

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