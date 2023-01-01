WebCatalog
Ajelix

Ajelix

ajelix.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зустрічайте Ajelix Assistant: єдиний у світі AI-помічник Excel, який допомагає вам писати та пояснювати формули, перекладати електронні таблиці та писати сценарії за 5 секунд.

Вебсайт: ajelix.com

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