Зустрічайте Ajelix Assistant: єдиний у світі AI-помічник Excel, який допомагає вам писати та пояснювати формули, перекладати електронні таблиці та писати сценарії за 5 секунд.

Вебсайт: ajelix.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ajelix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.