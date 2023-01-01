Інтелектуальна веб- та мобільна програма, підключена до банківського рахунку, яка дозволяє керувати бухгалтерією без будь-яких попередніх знань, просто та швидко.

Вебсайт: comptalib.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Comptalib». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.