Legalstart.fr дозволяє керувати своїми юридичними потребами онлайн: створити компанію чи асоціацію відповідно до закону 1901 року, зареєструвати торгову марку, знайти юриста тощо. Французький лідер Legaltech, Legalstart, дозволяє підприємцям самостійно керувати всіма своїми юридичними потребами: створювати бізнес, реєструвати торговельну марку, складати трудовий договір або навіть відновлювати неоплачений рахунок.

Вебсайт: legalstart.fr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Legalstart». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.