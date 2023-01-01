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Legalstart

Legalstart

legalstart.fr

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Legalstart.fr дозволяє керувати своїми юридичними потребами онлайн: створити компанію чи асоціацію відповідно до закону 1901 року, зареєструвати торгову марку, знайти юриста тощо. Французький лідер Legaltech, Legalstart, дозволяє підприємцям самостійно керувати всіма своїми юридичними потребами: створювати бізнес, реєструвати торговельну марку, складати трудовий договір або навіть відновлювати неоплачений рахунок.

Вебсайт: legalstart.fr

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