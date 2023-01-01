Cloudflare Zero Trust

Співпрацює з вашими постачальниками ідентифікаційної інформації та платформами захисту кінцевих точок, щоб застосувати правила заборони за замовчуванням, нульової довіри, які обмежують доступ до корпоративних програм, приватних IP-просторів та імен хостів. З’єднує користувачів швидше та безпечніше, ніж VPN.

Вебсайт: cloudflare.com

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