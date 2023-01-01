Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Closum» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Plataforma de Marketing e Comunicações Digitais. Ajudamos a comunicar com a sua audiência de forma segmentada e personalizada — em escala. Capte novos contactos através de Landing Pages e Pop-ups com formulários personalizáveis, e promova o seu negócio através de Newsletters ou Campanhas em massa de SMS.

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Вебсайт: closum.com

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