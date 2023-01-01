Інструмент самооцінки CIS Controls або CIS CSAT — це безкоштовна веб-програма, яка дає змогу керівникам служби безпеки відстежувати та визначати пріоритетність впровадження CIS Controls.

Вебсайт: cisecurity.org

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