Якщо вам просто потрібна проста веб-програма бухгалтерського обліку, щоб відстежувати надходження та виведення грошей, ми, ймовірно, чудово підійдемо!

Вебсайт: lessaccounting.com

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