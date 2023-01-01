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LessAccounting

LessAccounting

lessaccounting.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Якщо вам просто потрібна проста веб-програма бухгалтерського обліку, щоб відстежувати надходження та виведення грошей, ми, ймовірно, чудово підійдемо!

Вебсайт: lessaccounting.com

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