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Звичайні методи дають звичайні результати. Експертне навчання ChurnRX використовує нетрадиційний підхід із перевіреними методологіями, які забезпечують феноменальні результати. Ми налаштовуємо наше навчання навичок, використовуючи ваші дані, щоб науково реалізувати правильні підручники та навички, які сприяють утриманню в масштабі. Команда експертів світового рівня з утримання та зростання ChurnRX озброєна методологіями, перевіреними в боях, для створення радикальних покращень, які поширюються на цілі організації. Заснована в 2015 році, ChurnRX навчила сотні провідних технологічних компаній, допомогвши багатьом досягти статусу єдинорога. Компанія відома своєю здатністю значно покращити утримання клієнтів завдяки своїм простим і унікальним методам.

Вебсайт: churnrx.com

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