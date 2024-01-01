ChurnRX

ChurnRX

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: churnrx.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ChurnRX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Звичайні методи дають звичайні результати. Експертне навчання ChurnRX використовує нетрадиційний підхід із перевіреними методологіями, які забезпечують феноменальні результати. Ми налаштовуємо наше навчання навичок, використовуючи ваші дані, щоб науково реалізувати правильні підручники та навички, які сприяють утриманню в масштабі. Команда експертів світового рівня з утримання та зростання ChurnRX озброєна методологіями, перевіреними в боях, для створення радикальних покращень, які поширюються на цілі організації. Заснована в 2015 році, ChurnRX навчила сотні провідних технологічних компаній, допомогвши багатьом досягти статусу єдинорога. Компанія відома своєю здатністю значно покращити утримання клієнтів завдяки своїм простим і унікальним методам.
Категорії:
Business
Customer Success Training Providers

Вебсайт: churnrx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ChurnRX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Blind Zebra

Blind Zebra

blind-zebra.com

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Вам також може сподобатися

Warp VR

Warp VR

warpvr.com

ZonGuru

ZonGuru

zonguru.com

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Ecomfy Lead

Ecomfy Lead

ecomfylead.com

Spinify

Spinify

spinify.com

Lessonly

Lessonly

lessonly.com

Wonderway

Wonderway

wonderway.io

Practikalia

Practikalia

practikalia.com

Luru

Luru

luru.app

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.