Альтернативи - ChurnRX

Blind Zebra

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra — це елітна компанія з продажів і навчання успіху клієнтів, яка зосереджена на повному навчанні клієнтів для ваших команд, які працюють із клієнтами. Навчання All Blind Zebra побудовано на простій, але потужній методології Think-Do-Say™, яка, перш за все, спирається на енергію, яку ми пр...

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

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