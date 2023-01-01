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Chessable

Chessable

chessable.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Chessable використовує науково обґрунтовані методи навчання, щоб допомогти підвищити ваше утримання до 95%. Тож ви можете грати в відкриття, як у книгу... у міттельшпіль, як у фокусника... і в ендшпіль, як у машину.

Вебсайт: chessable.com

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