Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chameleon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Більший дохід, менший відтік і щасливіші клієнти — без зміни продукту. Стимулюйте прийняття продукту та любов клієнтів за допомогою шаблонів UX у програмі, які забезпечують реальні результати. Пропустіть цикли розробки та візьміть під контроль цілі свого продукту за допомогою Chameleon.

Вебсайт: chameleon.io

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