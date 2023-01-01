WebCatalog

Chameleon

Chameleon

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Вебсайт: chameleon.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chameleon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Більший дохід, менший відтік і щасливіші клієнти — без зміни продукту. Стимулюйте прийняття продукту та любов клієнтів за допомогою шаблонів UX у програмі, які забезпечують реальні результати. Пропустіть цикли розробки та візьміть під контроль цілі свого продукту за допомогою Chameleon.

Вебсайт: chameleon.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chameleon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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