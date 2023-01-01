Рішення для управління талантами на основі AI. Кращий рекрутинг. Більше наймів. Простіше управління робочою силою.

Вебсайт: ceipal.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CEIPAL ATS Global». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.