Чудові пропозиції та різноманітність електроніки, моди, вживаних автомобілів, обслуговування кондиціонерів, послуг різноробочих, меблів тощо на Carousell. Чудові пропозиції та великий вибір електроніки, моди, вживаних автомобілів, ремонту кондиціонерів, послуг різноробочих, меблів тощо на Carousell Spin Auctions.

Вебсайт: carousell.sg

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Carousell Singapore». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.