WebCatalog
Buncee

Buncee

app.edu.buncee.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Buncee — це простий у використанні інструмент для творчих потреб вашої школи. Розширюйте голос учнів, створюйте цікаві матеріали для занять, покращуйте спілкування в школі тощо!

Вебсайт: app.edu.buncee.com

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