Bugzilla — це серверне програмне забезпечення, розроблене, щоб допомогти вам керувати розробкою програмного забезпечення.

Вебсайт: bugzilla.org

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