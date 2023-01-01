Brief чудово поєднує в собі командні чати, проекти, відеодзвінки, обмін файлами та зберігання — це допомагає вам визначити пріоритети для дій із високим рівнем фінансування. Завдяки мінімалістичному дизайну без захаращення.

Вебсайт: gobrief.com

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