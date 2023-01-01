WebCatalog
Booking Partner Hub

Booking Partner Hub

partner.booking.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Booking Partner Hub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте необхідну підтримку в довідці партнерів. Отримайте уявлення, аналіз і досвід щодо глобальних тенденцій подорожей для готелів, оренди на відпочинок, іншої власності та промисловості. Відвідайте та дізнайтеся більше!

Вебсайт: partner.booking.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Booking Partner Hub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

EaseMyTrip

EaseMyTrip

easemytrip.com

IBISWorld

IBISWorld

ibisworld.com

Google Travel

Google Travel

google.com

ebookers

ebookers

ebookers.com

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Holiday Extras

Holiday Extras

holidayextras.com

IT Brew

IT Brew

itbrew.com

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hopper

Hopper

hopper.com

Via.com

Via.com

via.com

HolidayCheck

HolidayCheck

holidaycheck.com

Apple Support

Apple Support

support.apple.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності