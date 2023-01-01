Менеджер проектів для організованих компаній. Blocksted — це інструмент для управління проектами, створений за керівним принципом простоти, заснований на багаторічному досвіді створення продуктивних і щасливих команд у роботі.

Вебсайт: blocksted.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blocksted». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.