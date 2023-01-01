Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mission Met» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення Mission Met каталізує ефективність і процес стратегічного планування некомерційної організації. Базуючись на більш ніж 20-річному досвіді стратегічного планування та зосередженні на простоті, наше програмне забезпечення служить домом для всіх речей, пов’язаних зі стратегією організації та її виконанням, полегшуючи вашу роботу як виконавчого директора та правління.

Вебсайт: missionmet.com

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