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Mission Met

Mission Met

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Вебсайт: missionmet.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення Mission Met каталізує ефективність і процес стратегічного планування некомерційної організації. Базуючись на більш ніж 20-річному досвіді стратегічного планування та зосередженні на простоті, наше програмне забезпечення служить домом для всіх речей, пов’язаних зі стратегією організації та її виконанням, полегшуючи вашу роботу як виконавчого директора та правління.

Вебсайт: missionmet.com

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