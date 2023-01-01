Якісні навчальні посібники та курси Blender 3D від Олівера Віллара, автора «Навчання Blender» і сертифікованого тренера Blender Foundation.

Вебсайт: blendtuts.com

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