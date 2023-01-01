AppCoda є однією з провідних спільнот програмістів iOS. Наша мета — навчити кожного створювати програми за допомогою високоякісних і легких для читання посібників. Навчання на практиці є серцевиною наших навчальних матеріалів.

Вебсайт: appcoda.com

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