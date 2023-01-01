Bizstim — це універсальна платформа програмного забезпечення для бізнесу. Якщо ви керуєте бізнесом, що надає послуги, Bizstim може допомогти стимулювати продажі та автоматизувати повсякденні завдання. Галузі, які зазвичай використовують Bizstim, це підготовка до SAT, репетиторство, юридичні послуги, навчання водіїв, терапевти, озеленювачі та багато іншого. Основні функції включають: зберігання інформації про клієнта, планування та нагадування, звітність клієнтів, виставлення рахунків і рахунків, а також людські ресурси. Ми прагнемо вирішити ваші найбільші проблеми, наприклад: планування та нагадування максимально автоматизовано, виставлення рахунків і збір платежів спрощено за допомогою автоматизації. Деякі з наших клієнтів збирають сотні рахунків-фактур щомісяця, навіть пальцем не поворухнувши. Натомість вони дозволяють програмному забезпеченню обчислювати залишок на рахунку, стягувати плату з клієнта, надсилати клієнту квитанцію та спостерігати, як дохід надходить на їхній рахунок.

Вебсайт: bizstim.com

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