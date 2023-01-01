Biryani by Kilo Найпреміальніша мережа доставки Biryani & Kebab в Індії - свіжий Biryani Dum, приготований у Handi для кожного індивідуального замовлення. Кожне бір’яні готується індивідуально в традиційному стилі дум з різними шарами нашими кхансамами з натуральної глини.

Вебсайт: biryanibykilo.com

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