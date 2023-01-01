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BioDigital Human

BioDigital Human

biodigital.com

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BioDigital Human — це найповніша віртуальна 3D-модель людського тіла, яка коли-небудь збиралася, і єдина програма, яка містить інтерактивну 3D-анатомію, фізіологію, стани та лікування.

Вебсайт: biodigital.com

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