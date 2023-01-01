BioDigital Human — це найповніша віртуальна 3D-модель людського тіла, яка коли-небудь збиралася, і єдина програма, яка містить інтерактивну 3D-анатомію, фізіологію, стани та лікування.

Вебсайт: biodigital.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BioDigital Human». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.