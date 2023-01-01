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BigCharts — це провідний і найдосконаліший у світі інвестиційний сайт для створення графіків і досліджень.

Вебсайт: bigcharts.marketwatch.com

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